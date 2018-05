Mirante può tornare alla Juve grazie all’agente di Buffon

La Juventus cerca un nuovo vice. Buffon si ritirerà e i bianconeri sono sulle tracce di Antonio Mirante, ex bianconero

Gigi Buffon è pronto a dire addio al calcio giocato. Il portiere della Juventus, salvo sorprese, si ritirerà a fine stagione e un piccolo spoiler sul futuro del portierone è arrivato da Miralem Pjanic. La Juventus, secondo La Gazzetta dello Sport, pensa ad Antonio Mirante, portiere del Bologna, ex bianconero. Il portiere di Castellammare di Stabia, è uno dei tanti napoletani di cuore juventino. Con il Napoli non è mai nato l’amore, visto che fu la Juventus a credere in lui a inizio carriera. Il portiere dei rossoblù ha lo stesse agente di Gigi Buffon, Martina, e proprio il procuratore di Gigi potrebbe portare il nuovo portiere alla Juventus.

La Juve è alla ricerca di un vice Szczesny e il portiere del Bologna è un candidato molto accreditato per tornare a Torino. L’estremo difensore dei rossoblù conosce bene l’ambiente e può essere utile anche per la composizione della lista per la Champions e per la Serie A. Marotta e Paratici valutano anche Federico Marchetti, oggi 35enne, in uscita dalla Lazio e in passato già allenato da Massimiliano Allegri a Cagliari. Piace anche Andrea Consigli, che ha da poco rinnovato col Sassuolo, e poi c’è sempre Emil Audero, nel mirino del Genoa, che sta facendo bene a Venezia ed è già di proprietà della Juve.