Miretti Juve, è lui l’oggetto del desiderio di mezza Serie A! Ecco tutte le squadre interessate

Miretti Juve, è finito nel mirino di mezza Serie A! Ecco le squadre che vogliono il centrocampista bianconero

Il calciomercato di gennaio si accende intorno al nome di Fabio Miretti. Il centrocampista della Juventus, classe 2003, è diventato l’oggetto del desiderio di mezza Serie A, con club pronti a darsi battaglia per assicurarsi le sue prestazioni. Ecco il quadro prospettato da Tuttosport.



La pista bolognese e l’intreccio con Fabbian

In pole position sembra esserci il Bologna, dove il direttore tecnico Giovanni Sartori è un estimatore di vecchia data del talento di Pinerolo. L’operazione potrebbe decollare in caso di partenza di Giovanni Fabbian, coetaneo di Miretti, sul quale hanno messo gli occhi la Lazio e diversi club di Premier League. Se Fabbian dovesse lasciare l’Emilia, Sartori sarebbe pronto a bussare alla porta della Juventus.



Fiorentina, Lazio e Parma alla finestra

Anche la Fiorentina si è iscritta alla corsa, forte degli eccellenti rapporti con la dirigenza bianconera, alla ricerca di un rinforzo a centrocampo. Non molla la presa la Lazio: Maurizio Sarri stima Miretti e lo considera pronto per il salto di qualità, preferendo giocatori già rodati alle scommesse. Attenzione anche al Parma, che sogna il colpo in prestito grazie agli ottimi uffici del CEO Federico Cherubini, ex ds juventino.



L’ostacolo del prezzo e l’interesse del Napoli

La Juventus, però, non ha intenzione di svendere il suo gioiellino. Per cedere Miretti a titolo definitivo, i bianconeri chiedono almeno 20 milioni di euro. Una cifra importante, che la dirigenza torinese reinvestirebbe immediatamente per rinforzare la rosa in tre zone chiave: terzino destro, centrocampista e attaccante. Sullo sfondo, intanto, rimane vigile anche il Napoli del ds Giovanni Manna, che già in estate aveva tentato di portare Miretti all’ombra del Vesuvio. Sebbene i partenopei abbiano altre priorità al momento, l’interesse per il giovane centrocampista non è mai svanito del tutto. La corsa per Miretti è appena iniziata e si preannuncia una delle telenovele più avvincenti della sessione invernale.

LEGGI ANCHE – Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

