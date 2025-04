Mkhitaryan sicuro: «Sono felice di essere qui, grato di poter giocare ancora a questo livello. Inzaghi? È molto intelligente, amichevole»

Henrikh Mkhitaryan, centrocampista dell’Inter, ha parlato del proprio futuro professionale e di Simone Inzaghi

Henrikh Mkhitaryan, in un’intervista concessa al portale Fast Sport, ha condiviso riflessioni sulla sua stagione attuale con l’Inter. Il centrocampista armeno ha parlato delle sue prospettive future e del legame che ha sviluppato con l’allenatore Simone Inzaghi. Questo estratto anticipa l’intervista completa, che sarà pubblicata il 28 aprile.

SUL MIO FUTURO – «Sono stato in diversi paesi. Ho avuto momenti difficili nella mia vita. Ora sono felice di essere qui. Sono arrivato all’Inter a 33 anni. Ora ho 36 anni. A questa età non è facile perché la condizione fisica è in calo. Ma sono molto grato di poter giocare ancora a questo livello. Sto dimostrando a me stesso e anche al mondo di avere le qualità per giocare a questa età…».

INZAGHI? – «È molto intelligente, amichevole. Lo dimostra sia dentro che fuori dal campo».

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU INTERNEWS24