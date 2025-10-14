Mkhitaryan Inter, le parole del nerazzurro: «Al momento non sto mollando e sto lottando: io faccio il massimo, a fine stagione valuteremo...»

Mkhitaryan Inter, il nerazzurro spiega: «Vi racconto cosa intendevo con le mie parole sull’addio di Inzaghi. Differenze con Chivu…»

In occasione della presentazione del suo libro La mia vita sempre al centro, il centrocampista dell’Inter Henrikh Mkhitaryan ha colto l’occasione per rispondere alle domande dei giornalisti presenti. Le parole:

SUL MIO LIBRO – «Col libro voglio dare un messaggio a tutti i sognatori, a tutti quelli che vogliono raggiungere qualcosa nella vita: di non mollare e crederci, di lavorare su di loro perché alla fine avrai i risultati. Sto provando a dare una strada per i giovani per far loro capire che devi lavorare e lottare per raggiungere gli obiettivi».

FUTURO? – «Al momento non sto mollando e sto lottando: io faccio il massimo, a fine stagione valuteremo e vedremo se sono capace ancora a giocare. Se potrò dare ancora qualcosa a questa squadra giocherò un altro anno o altri due: altrimenti mi ritirerò. Non ho niente da rimpiangere, avrò 37 anni e ho giocato tanto: sarò felicissimo anche se mi ritirerò».

COSA INTENDEVO CON LE MIE PAROLE SULL’ADDIO DI INZAGHI? – «E’ difficile lasciar andare un allenatore con cui hai lavorato tre anni e che ti ha dato tantissimo: specialmente a me, ho giocato sempre, si fidava di me. Lo ringrazio, è difficile lasciar andare uno che aveva quella fiducia in me: non dico che Chivu non ce l’abbia, ma è diverso e bisogna lavorare duro per capire cosa chiede. Sono sempre stato grato ai miei allenatori, non è mai facile lasciar andare uno che ti piace e ti vuole bene».

MILAN COMO IN AUSTRALIA? – «Non posso rispondere perché non ci siamo noi, ma è un po’ folle viaggiare 24 ore per una partita: ci sta se è un’amichevole alla fine o prima della stagione, sarà un po’ pesante fare il viaggio e poi tornare col fuso. Ma non possiamo lamentarci, siamo pagati per giocare».

