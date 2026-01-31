Mlacic Udinese, irrompono i friulani nella corsa al classe 2007! Bruciata la concorrenza dell’Inter? Cosa sta succedendo

Mlacic Udinese, i friulani si inseriscono nella corsa al classe 2007! Bruciata l’Inter? Cosa sta accadendo

Il calciomercato invernale riserva un colpo di scena clamoroso proprio sul rettilineo finale, un intreccio che rischia di lasciare l’Inter a mani vuote su un obiettivo lavorato per mesi. Secondo quanto riportato dall’esperto di trasferimenti Fabrizio Romano, l’Udinese ha effettuato un inserimento prepotente per Branimir Mlacic, sfidando apertamente i nerazzurri per uno dei prospetti più cristallini del calcio balcanico.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Blitz Udinese: offerta e progetto prima squadra

Quello che sembrava un matrimonio scritto tra il difensore e la Milano nerazzurra è diventato un braccio di ferro. Il club friulano ha inviato una proposta ufficiale all’Hajduk Spalato per acquistare il giocatore a titolo definitivo. L’arma vincente dell’Udinese non è solo economica, ma progettuale. A differenza dell’Inter, che aveva pianificato per Mlačić un periodo di apprendistato nella formazione Under 23, i bianconeri offrono un percorso diretto verso la Prima Squadra. Una prospettiva che sta tentando fortemente la famiglia del ragazzo, desiderosa di vedere il difensore misurarsi subito con il calcio dei grandi senza passaggi intermedi.

Inter spiazzata: il fattore Ramadani

L’affare per l’Inter si è complicato improvvisamente. I nerazzurri avevano in pugno un accordo verbale con l’Hajduk sulla base di 5,5 milioni di euro, ma due fattori hanno congelato tutto. Il primo è il cambio di procura: il passaggio del giocatore alla scuderia di Fali Ramadani ha rimescolato le carte in tavola. Il secondo è proprio il dubbio del giocatore sul progetto tecnico di Cristian Chivu. L’allenatore nerazzurro vedeva in Mlacic l’erede ideale per ringiovanire il reparto, ma ora rischia di vederlo sfumare.

Chi è Mlacic: il colosso di Spalato

Branimir Mlacic, classe 2007, è un difensore centrale moderno e fisicamente imponente (1,92 m). Nonostante la giovanissima età, ha già collezionato 18 presenze stagionali in Croazia, mettendo in mostra un’eleganza palla al piede rara per un giocatore della sua stazza. Le prossime ore saranno decisive: l’Inter proverà il controsorpasso o l’Udinese porterà a casa l’ennesimo talento grezzo da trasformare in oro?