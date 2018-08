Luka Modric è un concreto obiettivo dell’Inter. Al momento non arrivano aperture da Madrid. In settimana incontro decisivo

Luciano Spalletti ha ammesso l’interesse dell’Inter per Luka Modric. Il centrocampista croato può lasciare il Real Madrid per venire a giocare in Italia e i nerazzurri ci stanno provando in maniera concreta. Il centrocampista 33enne può essere il fiore all’occhiello dell’ottima campagna acquisti nerazzurra. Arturo Vidal, altro obiettivo per il centrocampo, si è accasato a Barcellona, e ora l’Inter lavora su un’unica pista, quella che porta a Luka Modric. Il centrocampista tornerà a Madrid nelle prossime ore e incontrerà il presidente Florentino Perez.

Dall’incontro dipenderanno le sorti del calciatore. Luka potrebbe chiedere la cessione e il Real potrebbe lasciarlo andare e dovrebbe accettare la formula del prestito con diritto di riscatto. Al momento non arrivano segnali incoraggianti dalla Spagna per i nerazzurri ma è inutile sbilanciarsi perché il futuro di Modric verrà deciso solo durante l’incontro con il presidente Florentino Perez. Il giocatore potrebbe chiedere la cessione, potrebbe cambiare aria, e in questo caso potrebbe arrivare l’apertura da parte del numero uno delle merengues a una sua cessione. Poi bisognerà stabilire le condizioni della cessione e le modalità d’addio. L’Inter aspetta e spera.