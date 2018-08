Modric ha contattato per primo l’Inter? Lui replica: «Che stupidaggine!»

Modric smonta le accuse del Real Madrid nei confronti dell’Inter di fronte alla FIFA? Non proprio… Nelle ultime ore sarebbe arrivata la smentita secca del croato alle ultime ricostruzioni

Il caso Luka Modric-Inter non pare finito col mercato italiano, ma potrebbe andare avanti ancora per mesi… Nei giorni scorsi sarebbe stato il Real Madrid a muovere i primi passi della vicenda dopo i clamori dovuti all’avvicinamento nerazzurro al centrocampista croato nel corso delle ultime settimane della sessione estiva: il club di Florentino Perez avrebbe denunciato l’Inter di fronte alla FIFA per presunte irregolarità nell’approccio al giocatore. Il Real, in buona sostanza, accuserebbe i nerazzurri di aver preso contatti con Modric – regolarmente sotto contratto fino al 2020 – in maniera illecita, senza cioè chiedere l’autorizzazione a trattare come da regolamento. Poi il colpo di scena, arrivato proprio l’altro giorno: sarebbe stato lo stesso Modric a scagionare l’Inter davanti alla FIFA affermando di aver contattato lui per primo l’Inter per proporsi come possibile acquisto.

Oggi un altro capitolo dell’intricata vicenda. Il croato avrebbe smentito le ultime ricostruzioni della stampa spagnola dichiarando nel corso di un colloquio informale con un giornalista della rivista Futbol Alreves: «Questa è la più grande stupidaggine della storia». Modric alla fine non avrebbe dunque per nulla confermato di aver in pratica smontato la denuncia madridista nei confronti dell’Inter alla FIFA, tutt’altro. Di sicuro non mancheranno aggiornamenti da qui alle prossime settimane: siamo solo all’inizio di una nuova telenovela.