Modric non ha dubbi: «Amo il Milan e da bambino sono cresciuto con il calcio italiano. I rossoneri erano il club che adoravo di più» - %sitenameModric non ha dubbi: «Amo il Milan e da bambino sono cresciuto con il calcio italiano. I rossoneri erano il club che adoravo di più»

Luka Modric spiega il sì al Milan: passione nata da piccolo e parallelismi con la storia del Real Madrid. Le sue parole

Luka Modric è stato uno dei protagonisti assoluti dell’ultimo calciomercato, con il suo arrivo al Milan considerato un colpo di enorme risonanza. Intervistato da Arena Sport, il Pallone d’Oro ha raccontato le ragioni che lo hanno portato a scegliere i rossoneri, sottolineando come la decisione sia maturata sia per motivazioni razionali sia per il legame affettivo verso i colori del club.

PERCHÉ LA SCELTA DEL MILAN – «Dopo il Real, l’ho sempre detto, ovunque tu vada è un gradino più in basso. Non c’è alcun dubbio su questo e tutti i giocatori possono confermarvelo. Ma penso di essere arrivato in un club che per reputazione e storia è molto vicino al Real Madrid: per me è la situazione più ideale che mi potesse capitare.

Soprattutto perché amo il Milan e da bambino sono cresciuto con il calcio italiano. Il Milan era il club che adoravo di più. Quando si è presentata l’opzione del Milan, per me è stata quella giusta».

