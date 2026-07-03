Modric prende tempo dopo l’eliminazione della Croazia dal Mondiale, mentre resta aperta la possibilità di un’altra stagione con il Milan

Il futuro di Luka Modrić continua a essere avvolto nell’incertezza. Al termine dell’ultima esperienza con la nazionale croata, il centrocampista ha preferito non entrare nei dettagli sui prossimi passi della sua carriera, lasciando intendere che una decisione definitiva arriverà a breve.

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Le sue parole sono state chiare e hanno alimentato le inevitabili speculazioni: “Non è ancora il momento di parlare del mio futuro. Lo saprete presto…”. Un messaggio che non offre certezze, ma che conferma come ogni opzione sia ancora sul tavolo.

Tra queste c’è anche il Milan, dove l’ipotesi di una permanenza per un’altra stagione non può essere considerata tramontata. Ad oggi, infatti, le porte per un ulteriore anno in rossonero non sono ancora chiuse e il club continua a valutare la situazione in attesa della scelta definitiva del fuoriclasse croato.

Molto dipenderà dalle riflessioni dello stesso Modrić e dai programmi del Milan per la prossima stagione. Le prossime settimane saranno quindi decisive per capire quale direzione prenderà la sua carriera. Per il momento, l’unica certezza è che il numero 10 preferisce attendere prima di annunciare la propria decisione, rimandando ogni comunicazione ufficiale ai prossimi giorni.