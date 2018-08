Questa mattina il Real Madrid partirà per l’Estonia in vista della Supercoppa Europea contro l’Atletico, Modric ci sarà ma vuole l’Italia

Finché c’è vita c’è speranza. Magari ormai ridotta al lumicino. Però c’è, e già questa è una notizia. L’Inter non ha smesso di credere al sogno Luka Modric nonostante il muro alzato dal Real Madrid che non vuole assolutamente perdere l’architetto delle ultime tre Champions League. Anzi, Lopetegui gli ha concesso, sabato sera, 15 minuti di passerella al Bernabeu dove il croato ha ricevuto una lunga standing ovation dal proprio pubblico e una richiesta: non ci lasciare. Al momento la situazione è la medesima raccontata negli ultimi giorni, Modric vuole fortemente l’Inter ma il Real non lo cederà. Piero Ausilio non ha chiuso alla trattativa quando, prima dell’amichevole contro l’Atletico, gli è stato chiesto se Modric arriverà. Il ds si è limitato ad un: «Vediamo, c’è la partita». Messaggio chiaro, l’Inter aspetterà il croato fino all’ultimo giorno di mercato nonostante la trattativa resti difficilissima.

In tutto questo ieri Modric si è regolarmente allenato a Valdebebas in vista della Supercoppa Europea di ferragosto contro l’Atletico Madrid e oggi sarà naturalmente inserito nella lista dei convocati mentre alle 16 salirà sull’aereo che lo porterà in Estonia. Possibile che sia il suo ultimo viaggio con la Casablanca? L’Inter lo spera, senza illudersi contando sulla volontà del giocatore che nonostante il passare dei giorni è rimasta sempre quella: andare via da Madrid per giocare con i nerazzurri.