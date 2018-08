Modric convocato per il trofeo Bernabeu, Inter sempre più lontana

Florentino Perez continua a lanciare segnali di totale chiusura alla cessione di Modric all’Inter. Prima la maxi clausola, poi il rinvio continuo dell’incontro con il giocatore. Già oggi i maggiori quotidiani spagnoli scrivevano in prima pagina “Modric se queda” e proprio in questi ultimi minuti le merengues hanno voluto lanciare un altro messaggio.

Stasera si giocherà infatti il trentanovesimo trofeo Santiago Bernabeu tra il Real Madrid e il Milan di Gattuso. Ebbene, Julien Lopetegui ha da poco diramato l’elenco dei convocati per la gara, e tra i centrocampisti figura proprio il numero 10 croato. Un segnale forte verso la pista milanese, sempre più lontana. Anche se Lukita dovesse rimanere in panchina, la sua presenza al Bernabeu potrebbe essere l’indizio decisivo. La conferma della sua permanenza si avrà probabilmente il 15 agosto, giorno della Supercoppa Europea che vedrà i blancos contrapposti all’Atletico Madrid. Modric è presente nella lista dei pre-convocati, se dovesse salire sull’aereo per Tallinn la pista Inter sfumerà definitamente. Ausilio è intenzionato ad aspettare fino al 17 agosto, ma ormai le speranze nerazzurre sono ridotte al minimo.