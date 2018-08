Calciomercato Inter: si aspetterà Modric sino alla chiusura del mercato

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, l’Inter non avrebbe gettato la spugna per il centrocampista croato del Real Madrid Luka Modric

La trattativa per il centrocampista del Real Madrid Luka Modric sembra essere sfumata con il giocatore che probabilmente rinnoverà con i Blancos percependo un nuovo ingaggio, quasi raddoppiato. Il giocatore che sembrava intenzionato a lasciare la Spagna per raggiungere i connazionali Brozovic, Perisic e Vrsaljko, difatti, potrebbe legarsi ancora alle Merengues che hanno proposto all’entourage del calciatore uno stipendio da 11 milioni di euro netti a stagione, lo stesso di Sergio Ramos.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, però i nerazzurri non hanno gettato definitivamente la spugna e attenderanno aggiornamenti sulla situazione sino all’ultimo minuto di mercato lasciando sperare i tifosi. Una delle trattative più bollenti di questa finestra estiva, quindi, rimarrà aperta sino alla chiusura delle operazioni di mercato fissata per le ore 20 del 17 agosto. Inoltre il quotidiano italiano ha riportato che il presidente del Real Madrid avrebbe rifiutato l’offerta dell’Inter, in quanto non disposto ad accettare una cessione con la formula del prestito con diritto di riscatto. Florentino Perez, difatti, avrebbe aperto ad una cessione a titolo definitivo, ma per il prossimo anno.