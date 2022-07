Molina Atletico Madrid, affare vicino alla conclusione. I Colchoneros hanno trovato l’accordo anche con l’esterno

Come riferito da Fabrizio Romano, l’Atletico Madrid ha trovato l’accordo con Nahuel Molina per il passaggio dell’esterno in Liga.

L’argentino è pronto a lasciare l’Udinese per mettersi a disposizione di Simeone. Mai stati dubbi, continua il giornalista, sul buon esito dell’affare.