Ora è ufficiale: Javier Jardim è stato esonerato dal Monaco. Due i candidati principali: Henry e Vincenzo Montella

Javier Jardim non è più l’allenatore del Monaco! Il club francese ha ufficialmente esonerato l’allenatore portoghese, alla guida del club del Principato dal 2014. Il tecnico ha ottenuto ottimi risultati, vincendo la Ligue 1 nella stagione 2016/17 e sfiorando l’impresa in Champions League, con la semifinale conquistata (il club del Principato fu eliminato dalla Juve). La separazione con il portoghese arriva dopo un inizio di campionato tra i più difficili della storia del club, fermo a 6 punti dopo 9 giornate. Sulle 10 partite ufficiali disputati in stagione, il Monaco non ha ottenuto mai una vittoria. Il club pensa al futuro: Henry o Montella per il dopo Jardim.

Sì, c’è anche Vincenzo Montella in lizza per la panchina del Monaco. Il tecnico italiano, reduce da due parentesi poco fortunate sulle panchine di Milan e Siviglia, dovrà vedersela con Thierry Henry, candidato forte per la panchina. L’attuale vice-allenatore di Roberto Martínez sulla panchina del Belgio ha passato 7 anni a Montecarlo tra il 1992 e il 1999 e vuole intraprendere l’avventura di allenatore. L’ex Arsenal e Juve è stato accostato a Bordeaux e Aston Villa ma alla fine è rimasto con Martinez. Chissà se riuscirà a resistere alla chiamata del Monaco…