Monchi ammette: «Difficile non pensare al Liverpool oggi»

Nel pre partita di Spal-Roma il direttore sportivo Monchi si è fermato ai microfoni di Premium Sport parlando di mercato e Champions

Spal per inseguire l’obiettivo qualificazione in Champions, Liverpool per continuare a sognare ad occhi aperti in Coppa Campioni. Due impegni dal tasso di difficoltà molto elevato e che la Roma non vorrà assolutamente sbagliare. Il ds giallorosso Monchi ha parlato ai microfoni di Premium Sport delle due sfide: «Liverpool? Saranno due gare importanti, ma dobbiamo dimenticarle e stare attenti qui al campionato. Non possiamo dimenticare che il campionato è quello più importante anche per la prossima stagione».

Poi spazio, come sempre, al mercato: «Credo che la squadra sia pronta, abbiamo fatto turnover con il Genoa, oggi e credo che la squadra che va in campo sia forte. Penso che abbiamo la competitività per andare avanti nelle due competizioni. Sacrificare un big in estate? La strada è già fatta, sappiamo quello che dobbiamo e vogliamo fare. Ora però dobbiamo restare concentrati perché sarà un mese emozionante per tutti i romanisti. Stiamo lavorando per provare ad avere la miglior squadra possibile l’anno prossimo. Non credo sia il momento ora di pensare se manderemo via o meno qualcuno». E infine una battuta sul rendimento di Shick, apparso finalmente su ottimi livelli: «Sta arrivando a quello che ci aspettiamo da lui, ha fatto belle partite con Barcellona e Lazio. Da parte nostra, società, giocatori, ha la fiducia di tutti: siamo convinti che abbia tante qualità».