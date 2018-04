Monchi ammette: «Dopo Neymar il mercato è impazzito!»

Monchi, direttore sportivo della Roma, ha parlato in esclusiva al Periodico, analizzando il calciomercato, totalmente impazzito dopo la cessione di Neymar

222 milioni di euro farebbero traballare qualsiasi equilibrio economico mondiale. Figuriamoci nell’universo del pallone, che nei soldi sta facendo il suo motivo d’esistenza. Il direttore sportivo della Roma, Monchi, ha parlato in vista della sfida al Barcellona sia di calciomercato che della sfida ai catalani. Partendo proprio da quest’ultimi: «Quando si arriva ai quarti, non ci sono avversari facili. E, attenzione, questo vale anche per il Barcellona. Però non possiamo chiudere gli occhi davanti all’evidenza, ci sono squadre più favorite di altre: Barcellona, Real Madrid, Manchester City e Bayern Monaco per citarne 4».

Barcellona favorito perchè c’è Messi? Non per Monchi: «Magari il Barcellona fosse soltanto Messi! Magari tutte le nostre preoccupazioni arrivassero soltanto da lui! Guarda, Messi è certamente il migliore. Come ha fatto l’altro giorno a Siviglia, è in grado di risolvere una gara in appena 60 secondi, ma per me è soltanto una parte molto importante dei successi del Barcellona. Il Barcellona è sempre stato un club immenso, che gioca un calcio fantastico con giocatori che, con o senza Messi, formano un blocco impressionante». Quanto ci crede la Roma nell’eliminare il Barcellona? «Tutti gli sportivi pensano di poter superare qualsiasi sfida, si preparano per questo. E molto. Non ci sono squadre invincibili e questo lo sanno tutti, anche il Barcellona, anche se in questa stagione hanno perso soltanto 3 partite delle 48 che hanno giocato. Ma io, quando gioco questa partita nei miei sogni, vedo spazi, difetti, opportunità di gol. Vedo tutto questo guidato dalla speranza ma, ovviamente, quando mi sveglio, so che non sarà facile».

Poi due considerazioni sul mercato, totalmente impazzito per Monchi: «Calcio impazzito?Beh, io direi più che lo è diventato il mercato, non il calcio. Dopo Neymar il mercato è impazzito e non ha più senso, e mi riferisco ai 222 milioni pagati dal PSG al Barcellona. A partire da quel giorno, il mercato è impazzito e si chiedono vere e proprie fortune per calciatori minori, credo che tutto questo prima poi passerà e tutto tornerà alla normalità. O almeno mi piace pensarla così, spero di non sbagliarmi».