Roma attenta: il PSG vuole Monchi

Monchi, direttore sportivo della Roma, è finito nel mirino di numerosi club stranieri. Il ds è pronto a partire?

Monchi via dalla Roma? Il direttore sportivo del club giallorosso è stato subissato dalle critiche all’inizio della stagione ma ora, dopo la risalita del club romanista guidato da Di Francesco, sembrano essersi attenute. Il calcio però è un mondo particolare e i criticoni sono pronti a sbucare nuovamente fuori alla prima mancata vittoria. Il direttore sportivo comunque continua ad avere grandi estimatori all’estero, nonostante le critiche ricevute da un suo ex giocatore al Siviglia (Vidal, ndr).

Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dall’estero, in particolare da ESPN, sul direttore sportivo romanista non ci sono solo Atletico Madrid e Manchester United. Anche il PSG è sulle tracce del direttore sportivo della Roma. I parigini sarebbero vicini al licenziamento di Antero Henrique, attuale ds del club, e tra i candidati al ruolo di capo del settore sportivo ci sarebbe anche Monchi. L’obiettivo numero uno rimane, a sorpresa, Arsene Wenger. Sì, l’ex manager dell’Arsenal potrebbe ripartire dal PSG con un nuovo ruolo. Il francese potrebbe tornare in Patria e potrebbe dirigere il mercato del club parigino ma attenzione alla candidatura di Ramón Rodríguez Verdejo, ovvero Monchi.