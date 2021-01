Mondiale per Club 2020, ecco l’avversario del Bayern Monaco

Il Bayern Monaco ha conosciuto il proprio avversario nell’edizione 2020 del Mondiale per Club. Ecco il sorteggio completo

La FIFA ha reso noto il calendario per il Mondiale per Club FIFA 2020. La manifestazione si terrà in Qatar a partire dal 4 febbraio 2021all’11 febbraio 2021.

I detentori della Champions League, ovvero il Bayern Monaco di Hans-Dieter Flick, entreranno in scena in semifinale affrontando la vincente di Al Duhail-Al Ahly.