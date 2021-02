Il Mondiale per Club ha la sua terza classificata: si tratta dell’Al Ahly che batte il Palmeiras ai rigori. Decisivo l’errore di Felipe Melo

L’Al Ahly si classifica al terzo posto nel Mondiale per Club. Dopo aver perso la semifinale contro il Bayern Monaco per 2-0, con la doppietta di Lewandowski, vince per 3-2 sul Palmeiras dopo i calci di rigore.

Decisivo l’errore di Felipe Melo che decreta la vittoria dell’Al Ahly dopo tre errori consecutivi dei brasiliani. Attesa per conoscere la vincitrice tra Bayern Monaco e Tigres.