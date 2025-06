Mondiale per Club, pareggio a reti bianche tra Salisburgo e Al-Hilal: si complica la qualificazione per Inzaghi?

Pareggio senza gol tra Salisburgo e Al-Hilal: rimane aperta la classifica del girone F del Mondiale per Club

L’Al-Hilal frena dopo l’ottimo debutto al Mondiale per Club e si complica la strada verso gli ottavi: contro il Salisburgo finisce 0-0, un pareggio che lascia l’amaro in bocca alla squadra di Simone Inzaghi. Nonostante una prestazione convincente sul piano del possesso e delle trame offensive, i sauditi hanno peccato in fase conclusiva: Marcos Leonardo si conferma poco incisivo, Malcom è fumoso e il forcing finale non basta. Il Salisburgo, ben organizzato e solido in difesa, tiene botta e sfiora anche il colpaccio nella ripresa con un’occasione per Mellberg, sventata da uno strepitoso Bounou.

Nel Girone H la classifica resta apertissima: Real Madrid e Salisburgo guidano con 4 punti, Al Hilal insegue a quota 2, mentre il Pachuca è matematicamente eliminato. Saranno dunque decisive le sfide dell’ultima giornata, con la Juventus spettatrice interessata in attesa di scoprire l’avversaria per gli ottavi. Tra i migliori in campo Bounou, protagonista tra i pali, Cancelo, imprendibile sulla fascia, e Koulibaly, solido dietro. Male invece Marcos Leonardo, troppo evanescente, e Malcom, che conferma un rendimento altalenante. Per gli austriaci bene Rasmussen, attento e sempre puntuale, Kratzig e Zawieschitzky, mentre deludono Diabate e Baidoo.