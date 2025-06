Mondiale per Club, l’Aukland resiste quasi un tempo. Poi Di Maria, la sospensione e un Benfica più cinico portano al 6-0 finale

Il Benfica domina nella seconda giornata del Mondiale per Club 2025, imponendosi con un netto 6-0 sull’Auckland City e facendo un passo importante verso la qualificazione agli ottavi di finale. Nonostante un primo tempo più complicato del previsto, i portoghesi hanno dilagato nella ripresa, confermando la loro superiorità tecnica e fisica.

Nel primo tempo, la formazione neozelandese, guidata da Albert Riera Posa, si è mostrata sorprendentemente solida, rispetto alla deludente prestazione dell’esordio. L’Auckland è riuscito a mantenere la porta inviolata per oltre 45 minuti, grazie anche a un grande Garrow, autore di interventi decisivi sia tra i pali che nelle uscite.

Il Benfica ha comunque creato diverse occasioni: Akturkoglu ha fallito un rigore in movimento e Pavlidis ha colpito un palo da posizione favorevole. Anche Aursnes era riuscito a segnare, ma il VAR ha annullato il gol per un fallo sull’estremo difensore. La resistenza degli oceanici è però crollata al 45’, quando Zeb ha commesso un ingenuo fallo su Prestianni in area. Dal dischetto, Angel Di Maria ha trasformato con freddezza, portando i suoi in vantaggio.

La ripresa è iniziata con oltre due ore di ritardo a causa di un’allerta meteo, ma al rientro in campo il Benfica ha alzato il ritmo. Pavlidis ha trovato subito il gol del 2-0, seguito dal tris firmato da Renato Sanches, appena entrato in campo.

Nel finale, spazio allo show personale di Barreiro, autore di una doppietta che ha chiuso i conti, prima del secondo rigore trasformato ancora da Di Maria, che ha così firmato una doppietta come nella sfida contro il Boca Juniors.

Con questa vittoria, il Benfica si porta in vetta al girone e ipoteca la qualificazione agli ottavi di finale del Mondiale per Club 2025. Per l’Auckland City, invece, si fa durissima: l’ultima partita sarà decisiva solo per l’orgoglio.

MARCATORI: 45’+8′ rig. Di Maria, 53′ Pavlidis, 63′ Sanches, 76′ e 78′ Barreiro, 95′ rig. Di Maria