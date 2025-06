Mondiale per Club, sospiro di sollievo per il Bayern Monaco: l’infortunio di Musiala non è grave. Cosa scrivono in Germania sul gioiello di Kompany

Tira un sospiro di sollievo il Bayern Monaco e il suo allenatore, Vincent Kompany. L’infortunio che ha costretto Jamal Musiala a lasciare il campo durante la partita del Mondiale per Club contro il Boca Juniors non è grave. Il giocatore dovrebbe tornare ad allenarsi già nella giornata di oggi.

La preoccupazione era salita alle stelle quando il talentuoso 22enne, subentrato nel corso del match, era stato costretto a chiedere nuovamente il cambio dopo appena 25 minuti a causa di un problema al polpaccio. Un campanello d’allarme che aveva fatto temere il peggio, considerando la storia recente del giocatore.

Gli esami medici effettuati al rientro della squadra a Orlando, in Florida, hanno però escluso lesioni strutturali, confermando le sensazioni positive espresse da Kompany nel post-partita, il quale aveva sperato non fosse «nulla di grave». Sebbene manchi ancora una comunicazione ufficiale da parte del club, le informazioni, anticipate dalla Bild e confermate da Kicker, hanno rassicurato l’ambiente bavarese.

Questo stop arriva in un momento delicato per Musiala, che era appena rientrato dopo uno stop di due mesi e mezzo a causa di uno strappo muscolare. Il suo ritorno era stato a dir poco trionfale: nella partita precedente contro l’Auckland City, vinta per 10-0, aveva realizzato una tripletta in soli 30 minuti, dimostrando di essere in forma smagliante.

Quella contro il Boca Juniors era la sua 48ª presenza stagionale, contando anche gli impegni con la nazionale tedesca. Con il Bayern già qualificato per la fase a eliminazione diretta, Musiala potrebbe essere gestito con cautela nel prossimo incontro del girone contro il Benfica, previsto per martedì.