Mondiale per club: occasione per i campioni tra annate deludenti e giovani in rampa di lancio

Mondiale per club, 13 calciatori che cercano il riscatto dopo un’annata difficile oppure il trampolino di lancio per i più giovani

Dal 14 giugno al 13 luglio, gli Stati Uniti ospiteranno il nuovo Mondiale per Club a 32 squadre: un torneo che promette spettacolo e – per molti – un’occasione per rimettersi in carreggiata. Come riportato da Goal.com, tra campioni annunciati, promesse deluse e nuovi volti sul palcoscenico globale ci sono tredici giocatori arrivano all’appuntamento con più di qualcosa da dimostrare.

Vinicius Junior e Jude Bellingham devono riscattare una stagione senza trofei al Real Madrid, segnata da rendimento altalenante e aspettative disattese. Erling Haaland, pur segnando, ha vissuto un’annata meno esplosiva, complice qualche acciacco di troppo. Harry Kane ha finalmente vinto in Bundesliga, ma il Mondiale per Club rappresenta il banco di prova per capire se può essere decisivo anche nelle competizioni internazionali. In cerca di conferme anche Ousmane Dembélé, strepitoso in Ligue 1 ma ancora appesantito dalle ombre del passato. Lionel Messi, simbolo dell’Inter Miami e della MLS, avrà gli occhi del mondo puntati addosso per alzare l’asticella oltre i confini statunitensi.

Il torneo sarà anche un trampolino per talenti emergenti come Estevao Willian, atteso dal grande salto al Chelsea, e Jamie Gittens, in orbita Premier dopo un’annata positiva con il Borussia Dortmund. Cole Palmer e Nicolas Jackson cercheranno nel torneo la redenzione dopo una stagione complicata con il Chelsea, mentre Jesus Ferreira proverà a far pace con i tifosi dei Seattle Sounders. Timothy Weah, tra esperimenti e adattamenti alla Juve, dovrà infine trovare una collocazione chiara nel nuovo corso bianconero di fronte al suo pubblico. E poi c’è Aleksandar Mitrovic, che vuole dimostrare al mondo che la scelta dell’Arabia Saudita non ha affossato il suo talento.