Mondiale per Club, continuano le lamentele per il caldo; Kovac: «Un caldo che svantaggia le europee»

Mondiale per Club, non si placano le polemiche per le partite giocate con il grande caldo; ecco le parole di Kovac, tecnico del Borussia Dortmund

Le alte temperature durante le partite del Mondiale per Club 2025, in corso negli Stati Uniti, stanno sollevando crescenti preoccupazioni tra giocatori e staff tecnici. A evidenziare il problema è stato anche l’allenatore del Borussia Dortmund, Niko Kovac, che ha sottolineato come il caldo rappresenti un vantaggio per le squadre sudamericane, maggiormente abituate a giocare in condizioni climatiche estreme. Alla vigilia del match contro i sudafricani del Mamelodi Sundowns, in programma a Cincinnati con una temperatura prevista di 32°C all’ombra, Kovac ha dichiarato in conferenza stampa: «Per i tifosi fa già caldissimo, figuriamoci per chi gioca: sotto il sole si superano facilmente i 35 gradi. È una condizione molto difficile per i club europei». Il tecnico ha anche precisato che non si tratta di una scusa per lo 0-0 contro il Fluminense, ma di un elemento oggettivo che incide sulle prestazioni.

La FIFA, incalzata dalle critiche provenienti da più parti, ha risposto ufficialmente assicurando che la tutela della salute degli atleti resta «la massima priorità». L’organizzazione ha spiegato di aver messo in atto protocolli specifici per gestire i rischi legati al caldo e che i propri esperti medici sono in contatto costante con le squadre partecipanti. Inoltre, sono stati nominati dei responsabili sanitari in ogni sede per coordinarsi con le autorità locali e monitorare eventuali problematiche legate all’acclimatazione e all’esposizione alle alte temperature. Resta però evidente che le condizioni climatiche, in alcune città ospitanti, stanno influenzando l’andamento del torneo, sollevando interrogativi sulla scelta del periodo e sull’idoneità delle sedi per una manifestazione internazionale così impegnativa.