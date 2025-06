Mondiale per Club, corsa al trono del gol: quanti Re per una sola corona

Chi tra i bomber di Bayern, Juventus e Benfica vincerà il titolo di capocannoniere? La sfida è aperta



La fase a gironi del Mondiale per Club 2025 si è conclusa, lasciando in eredità non solo i verdetti per gli ottavi di finale, ma anche una corsa al titolo di capocannoniere tanto avvincente quanto equilibrata.

In cima alla classifica, con tre reti a testa, si trova un quintetto di talenti eccezionali che hanno trascinato le proprie squadre a suon di gol, seppur con stili e percorsi molto differenti: Jamal Musiala e Michael Olise del Bayern Monaco, Kenan Yildiz della Juventus, Ángel Di María del Benfica e Wessam Abou Ali dell’Al Ahly. Una sfida nella sfida che promette scintille nella fase a eliminazione diretta.

Musiala e Olise, la premiata ditta del gol bavarese

Il Bayern Monaco ha letteralmente travolto il girone C, e gran parte del merito va alla sua coppia d’oro. Jamal Musiala ha firmato la sua tripletta personale tutta nella devastante vittoria per 10-0 contro l’Auckland City: ha aperto le danze con un gran destro dal limite dell’area, si è procurato e ha trasformato con freddezza il rigore del momentaneo 8-0 e ha chiuso i conti intercettando un passaggio errato del portiere avversario. Un mix di classe, freddezza e opportunismo. Il suo compagno di squadra, Michael Olise, ha dimostrato una versatilità letale. Anche lui ha segnato una doppietta contro i neozelandesi, prima con un tap-in sulla linea di porta e poi con un pregevole sinistro a giro. La sua terza e pesantissima rete è arrivata contro il Boca Juniors: un diagonale preciso al termine di un contropiede fulminante che ha regalato la vittoria e la qualificazione ai bavaresi.

Yildiz e Di María, la fantasia e il rigore della Serie A

Se il Bayern ha la sua coppia, la Juventus risponde con il suo gioiello più luminoso, Kenan Yildiz. Il talento turco ha messo in mostra tutto il suo repertorio balistico: ha segnato il suo primo gol contro l’Al Ain con un tiro dalla distanza che ha baciato il palo prima di entrare, ha concesso il bis contro il Wydad con un destro potentissimo all’incrocio dei pali e ha completato l’opera, sempre contro i marocchini, con un preciso piazzato nell’angolo lontano su assist di Kolo Muani. Gol pesanti e spettacolari. Diametralmente opposto il percorso di Ángel Di María. L’asso argentino del Benfica è stato l’infallibile specialista dal dischetto: tre gol segnati, tutti su calcio di rigore. Uno contro il Boca Juniors, con la sua tipica esecuzione lenta e spiazzante, e due nella goleada contro l’Auckland, dimostrando una freddezza glaciale nei momenti chiave.

Abou Ali, l’eroe sfortunato

L’eroe sfortunato di questa classifica è Wessam Abou Ali. L’attaccante dell’Al Ahly ha realizzato una tripletta memorabile nel pirotecnico 4-4 contro il Porto, segnando in tutti i modi possibili: con un perfetto diagonale in contropiede, su calcio di rigore e con un colpo di testa da rapace d’area. Tuttavia, il suo cammino nel torneo si è interrotto con l’eliminazione della squadra egiziana, chiudendo di fatto la sua corsa al titolo.

Il favorito? Occhi puntati sul Bayern

Con Abou Ali fuori dai giochi, la lotta è ristretta ai giocatori ancora in corsa. Sebbene Yildiz e Di María abbiano dimostrato di poter essere decisivi, i loro impegni agli ottavi sono proibitivi: la Juventus affronterà il Real Madrid e il Benfica se la vedrà con il Chelsea. Per questo, i favoriti d’obbligo sembrano essere i due attaccanti del Bayern, Musiala e Olise, che affronteranno il Flamengo in una partita che si preannuncia aperta. La loro intesa e la potenza di fuoco della squadra tedesca potrebbero fare la differenza. Attenzione però agli outsider. Una nutrita pattuglia di giocatori è ferma a due reti, tra cui i bianconeri Kolo Muani e Francisco Conceição e attaccanti di razza come Vlahovic (Juve), Pedro Neto (Chelsea) e Wallace Yan (Flamengo).