Mondiale per Club, il Manchester City non sbaglia all’esordio. Foden e Doku regalano i 3 punti contro il Wydad

Mondiale per Club, il City non sbaglia all’esordio. Foden e Doku regalano i 3 punti contro il Wydad

Inizia nel migliore dei modi il cammino del Manchester City al Mondiale per Club 2025. La squadra di Pep Guardiola vince con autorità contro i marocchini del Wydad Casablanca, imponendosi 2-0 nella gara d’esordio disputata sul campo neutro di Jeddah.

Il match si decide tutto nei primi 45 minuti. Il Manchester City parte fortissimo e passa in vantaggio già al 2’: Phil Foden, schierato titolare da Guardiola, trova il gol con un preciso mancino dal centro dell’area, dopo una bella azione corale. Il centrocampista inglese è stato uno dei migliori in campo, confermando il suo stato di forma eccezionale.

Il raddoppio arriva al 42’, ancora con Foden protagonista: da calcio d’angolo disegna una traiettoria perfetta sul secondo palo per Jérémy Doku, che si inserisce con i tempi giusti e di testa firma il 2-0. Il giovane esterno belga, sempre più importante nello scacchiere offensivo dei Citizens, si conferma decisivo anche a livello internazionale.

Nella ripresa, il Manchester City controlla senza affanni, mentre il Wydad Casablanca fatica a rendersi pericoloso. Troppo netto il divario tecnico tra le due formazioni, con i marocchini che dovranno ora cercare il riscatto nella prossima sfida.

Con questo successo, il Manchester City vola in testa al girone e si prepara ad affrontare l’Al-Ain il prossimo 23 giugno alle ore 3:00 italiane. Il Wydad Casablanca, invece, tornerà in campo il 22 giugno contro la Juventus, in un match che potrebbe già essere decisivo per le speranze di qualificazione.