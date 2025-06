Mondiale per Club, Inter tegola Francesco Pio Esposito. Salta l’allenamento per infortunio: a rischio la Fluminense?

Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport arrivano brutte notizie dall’allenamento di ieri dell’Inter in vista degli ottavi di finale del Mondiale per Club contro il Fluminense: si è fermato, infatti, per un infortunio, Francesco Pio Esposito. Il giovane attaccante classe 2005 che proprio ieri ha compiuto 20 anni, ha rimediato un affaticamento muscolare che mette a forte rischio la sua presenza per la sfida contro i brasiliani.

La rosea però, parla anche di buone notizie per mister Chivu, per un importante recupero nel reparto avanzato.

INFORTUNIO E RECUPERI – «Dopo un giorno di riposo e uno di viaggio, l’Inter è tornata ad allenarsi finalmente su un campo vero e bollente in North Carolina, così lontana dal freschetto di Seattle, e con un paio di notizie contrastanti a corredo: si è fermato un pezzo dell’attacco, ma ne è tornato un altro. Se il rientro definitivo in gruppo di Thuram fa gioire Chivu, il tecnico romeno ha perso sul più bello Pio Esposito. Proprio nel giorno del suo 20° compleanno, il talentino si è fermato per un piccolo fastidio muscolare e non ha potuto allenarsi con gli altri. Ha subito fatto un controllo con lo staff medico per capire se si tratti di affaticamento o altro: solo l’esito dell’esame farà capire se potrà o meno esserci domani col Fluminense. Pur avendo spostato la seduta nel pomeriggio, c’erano comunque 33° ieri all’Atrium Health Performance Park, il centro di allenamento del Fc Charlotte, squadra locale di Mls: la canicola, insomma, è stata la compagna principale di Thuram, il cui rientro mitiga la preoccupazione per Pio. Marcus è pronto dopo che l’affaticamento ai flessori gli ha tolto due partite su tre. Ancora a parte, invece, Frattesi, l’altro infortunato teoricamente “recuperabile” per il resto del Mondiale (i 4 conciati peggio, Calhanoglu, Zielinski, Pavard, Bisseck sono, invece, stati rispediti in Europa)».