Mondiale per Club, chi si rivede! Ecco gli ex Serie A protagonisti fuori dall’Europa

Mondiale per club, tantissimi i volti noti che parteciperanno: ecco gli ex calciatori di Serie A che parteciperanno fuori dall’Europa

Il Mondiale per Club 2025 negli Stati Uniti sarà l’occasione per rivedere in campo volti noti della Serie A, oggi protagonisti in squadre extra-europee. Tra questi spiccano giocatori come Edinson Cavani e Sergio Romero, entrambi al Boca Juniors, che tornano sotto i riflettori dopo anni in Sudamerica. C’è poi Olivier Giroud, trasferitosi ai Los Angeles FC e pronto a condividere l’attacco con Ebobisse, e Thiago Silva, di nuovo al Fluminense dopo una lunga carriera tra Milan, PSG e Chelsea. Il Botafogo porta in campo Allan e Alex Telles, mentre il Flamengo si affida a un blocco ex Juventus con Alex Sandro e Danilo, oltre al centrocampista Gerson. Tutti nomi noti ai tifosi italiani, protagonisti di percorsi diversi ma accomunati da una nuova sfida mondiale.

Anche l’Arabia Saudita sarà ben rappresentata, con Sergej Milinkovic-Savic pronto a ritrovare Simone Inzaghi all’Al-Hilal dopo gli anni alla Lazio. E non mancano altri volti familiari: Jorginho, Pulgar, Martinez Quarta, German Pezzella, Rui Patricio, Cancelo, Koulibaly e Felipe Anderson arricchiscono una lista di ex Serie A oggi sparsi tra Asia, Sudamerica e MLS. In particolare, il Palmeiras schiera Gustavo Gomez, meteora al Milan e ora leader del club brasiliano. Tra nostalgie e nuove ambizioni, il torneo si conferma ricco di intrecci e rimandi, con l’aggiunta di un montepremi da un miliardo di dollari che alimenta l’interesse. Tra chi applaude l’ampliamento del torneo e chi critica il calendario affollato, il Mondiale per Club si propone come un crocevia globale, dove anche i grandi ex italiani si ritagliano un’ultima, suggestiva ribalta.