Caldo record, tecnologia, favole e temporali: il primo Mondiale per Club a 32 squadre si sta rivelando un concentrato di calcio e di storie ai limiti dell'incredibile - Calcio News 24

Mondiale per Club, le caratteristiche (e i retroscena) che hanno contraddistinto la competizione. Ecco il racconto

Dalle panchine negli spogliatoi ai giocatori semi-professionisti che sfidano i colossi del calcio, ecco la Top 5 delle stranezze che hanno segnato finora il torneo Mondiale per Club negli Stati Uniti.

1. Le riserve del Dortmund davanti al monitor (con aria condizionata)Il caldo torrido della Florida ha costretto il Borussia Dortmund a una soluzione senza precedenti. Durante la partita contro gli Urawa Red Diamonds a Jacksonville, con temperature e umidità ai limiti della praticabilità, le riserve e i giocatori non impiegati hanno seguito l’intero primo tempo dagli spogliatoi. Anziché accomodarsi in panchina, hanno preferito il comfort dell’aria condizionata, assistendo alla gara da un monitor per sfuggire alla calura e preservare le energie. Una scena surreale che fotografa perfettamente una delle maggiori sfide di questo torneo.

2. Tempeste e attesa fulmini: quando il meteo è l’avversario in più. Più che i novanta minuti, la vera incognita di molte partite è stata la durata dell’attesa. Diversi incontri, tra cui Inter Miami-Pachuca e Palmeiras-Al Ahly, sono stati interrotti o posticipati a causa di allerte meteo, in particolare per il rischio di fulmini. Gli stadi sono stati parzialmente evacuati e i giocatori costretti a lunghe pause negli spogliatoi, trasformando il programma in un puzzle di difficile gestione e mettendo alla prova la pazienza di atleti e tifosi.

3. La favola dell’Auckland City: magazzinieri e operai contro le stelle. È senza dubbio la storia più romantica del torneo. L’Auckland City, rappresentante dell’Oceania, è una squadra semi-professionista. I suoi giocatori, per vivere, fanno tutt’altro: il portiere Conor Tracey, ad esempio, lavora come magazziniere per un’azienda farmaceutica e ha dovuto chiedere ferie non retribuite per partecipare. Vederli schierati contro corazzate come il Bayern Monaco è l’essenza stessa del calcio: un Davide contro Golia moderno, dove il vero trofeo è l’esperienza di una vita.

4. La “Ref-Cam”: il rigore visto con gli occhi dell’arbitro. Una delle novità tecnologiche più curiose è stata la “Ref-Cam”, una bodycam indossata dall’arbitro che ha permesso ai telespettatori di vivere le azioni salienti dalla sua prospettiva. Le immagini del rigore concesso all’Al Ahly contro l’Inter Miami, viste ad altezza d’uomo e a pochi metri dal dischetto, hanno offerto un punto di vista inedito e immersivo, portando il pubblico direttamente al centro dell’azione e delle infuocate proteste dei giocatori.

5. Spoiler Mondiale: la FIFA svela per errore le nuove maglie. Prima ancora del calcio d’inizio, la FIFA stessa si è resa protagonista di una curiosa gaffe. Nel pubblicare il materiale promozionale del torneo, ha accidentalmente svelato in anteprima i design di diverse maglie per la stagione 2025/26 di club come Inter e Borussia Dortmund, anticipando di settimane i lanci ufficiali.

Un piccolo “spoiler” che ha fatto il giro del web, mandando in visibilio i collezionisti e gli appassionati di stile e marketing calcistico.