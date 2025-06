Finisce il Mondiale per Club e Di Maria dice addio! L’argentino lascia il Benfica e torna al Rosario Central per chiudere la carriera

Termina oggi l’avventura Angel Di María che lascia il Benfica e torna in Argentina, dove vestirà nuovamente la maglia del Rosario Central, il club dove tutto è cominciato. L’annuncio segna la fine della seconda esperienza dell’esterno argentino con il club portoghese, dopo l’eliminazione dal Mondiale per Club.

A 37 anni, il campione del mondo 2022 ha voluto concludere il suo ciclo europeo nel club che aveva definito “casa mia”. In un commosso messaggio pubblicato sul sito ufficiale del Benfica, Di María ha salutato i tifosi con parole cariche di affetto: “Il Benfica è puro amore”.

Arrivato per la prima volta a Lisbona nel 2007 dal Rosario Central, Di María si era rapidamente affermato come uno dei migliori esterni d’Europa. Le sue prestazioni lo avevano poi portato al Real Madrid, dando inizio a una carriera straordinaria, ricca di trofei internazionali, con tappe in Spagna, Inghilterra, Francia e Italia, tra cui anche un’esperienza alla Juventus.

Nell’estate 2023 era tornato al Benfica con l’intenzione di chiudere il cerchio e dare il proprio contributo con esperienza, tecnica e leadership. Nonostante l’eliminazione dal Mondiale per Club, il suo impatto è stato importante dentro e fuori dal campo.

Ma ora per Di María è arrivato il momento di scrivere l’ultimo capitolo della sua carriera, quello più emotivo. Il ritorno al Rosario Central è stato confermato ufficialmente anche dal club argentino. Un gesto che va oltre il calcio: tornare nella squadra della propria città, davanti ai tifosi che l’hanno visto nascere, per chiudere in bellezza un percorso straordinario.

Il ritorno di Di María al Rosario Central rappresenta uno dei colpi più emozionanti di questo calciomercato, non solo per il valore tecnico del giocatore, ma anche per il forte simbolismo. I tifosi argentini sono pronti ad accoglierlo come un eroe. Di María torna a casa, dove tutto è cominciato e dove, ora, tutto si compie.