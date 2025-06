Mondiale per Club, il Flamengo balla! Vince per 3-1 sul Chelsea e conquista gli ottavi di finale

Al Lincoln Financial Field di Philadelphia, Chelsea e Flamengo hanno dato vita a un match mozzafiato nel Gruppo D della FIFA Mondiale per Club 2025. Dopo un avvio promettente per i Blues, con gol di Pedro Neto nel primo tempo, il confronto ha cambiato ritmo nella ripresa, consegnando alla squadra brasiliana una rimonta clamorosa portando a casa per 3-1 il match.

In avvio parte meglio il Chelsea che si è portata il vantaggio sfruttando al meglio una disattenzione difensiva degli avversari, con una ripartenza condotta da Pedro Neto e conclusa dallo stesso attaccante ex Wolves per l’1-0 con cui sono andate a riposo le due squadre.

Tutto cambia, però, nella ripresa, quando il Flamengo, in netto dominio, ha reagito con forza allo svantaggio.

Al 62′ la rete dell’1-1 con Bruno Henrique su assist di Plata, riequilibra l’incontro con lo stesso Bruno Henrique che 3 minuti più tardi si rende protagonista della rimonta con l’assist per il pareggio firmato da Danilo.

Al 68′ il momento di difficoltà del Chelsea peeggiora ulteriormente con Nicolas Jackson, che a seguito di un fallo scomposto lascia in dieci uomini, per un espulsione diretta i Blues che a che questo punto tentano invano di riaprire il match.

Con l’uomo in meno, Chelsea ha perde però incisività e subentrato al minuto 82′, diventa decisivo nel match anche Wallace Yan che ancora su assist di Plata sigla il 3-1 definitivo con cui si conclude il match.

Una vittoria d’oro per la squadra brasiliana, allenata da Felipe Luis, che conquista così l’accesso agli ottavi di finale, grazie ai 6 punti ottenuti nelle prime due partite. Solo 3 i punti del Chelsea secondo e che ora attende il risultato di Los Angeles FC-Esperance per capire con chi si contenderà il secondo posto disponibile per la fase ad eliminazione diretta.