Mondiale per Club, come funziona? 10 cose da sapere

Scopri il nuovo Mondiale per Club a 32 squadre: un torneo rivoluzionario negli USA dal 14 giugno al 13 luglio 2025, con Inter e Juventus tra i club partecipanti. Approfondisci formato, premi e le 10 cose essenziali da sapere su questo evento che cambierà il calcio

Il calcio per club sta per affrontare una svolta epocale con l’introduzione del nuovo Mondiale per Club a 32 squadre. Questo torneo colossale, concepito per emulare la Coppa del Mondo per nazioni, promette di ridefinire il calendario e le gerarchie del calcio globale. Ecco dieci punti chiave per comprendere a fondo il suo funzionamento.

1. Squadre Partecipanti: chi sarà in Campo?

In totale, 32 squadre provenienti da 20 Paesi e da tutte le confederazioni si sfideranno. La ripartizione geografica vede 12 squadre dall’Europa (UEFA), 6 dal Sud America (CONMEBOL), 4 ciascuna da Africa (CAF), Asia (AFC) e Nord-Centro America (CONCACAF), 1 dall’Oceania (OFC) e 1 dagli Stati Uniti come paese ospitante. Tra le qualificate europee spiccano Inter, Juventus, Manchester City, Chelsea, Real Madrid, Atletico Madrid, Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Benfica, Porto, Salisburgo e PSG, selezionate in base alle vittorie nelle recenti Champions League e al ranking continentale.

2. Date e sedi: quando e dove si gioca?

Il torneo si svolgerà negli Stati Uniti dal 14 giugno al 13 luglio 2025. Le 63 partite saranno distribuite in 12 stadi di 11 città diverse, tra cui Miami, Los Angeles, New York e Philadelphia. Per il pubblico europeo, gli orari saranno prevalentemente notturni a causa del fuso orario, con calci d’inizio che varieranno dalle 18:00 alle 4:00 del mattino (ora italiana). La finale è prevista per il 13 luglio al MetLife Stadium nel New Jersey, lo stesso impianto che ospiterà la finale del Mondiale per nazioni del 2026.

3. Formato del torneo: come funziona?

Il formato ricalca quello dei Mondiali per nazioni utilizzati fino al 2022. Le 32 squadre saranno suddivise in 8 gironi da 4. Ogni squadra affronterà le altre del proprio gruppo una sola volta. Le prime due classificate di ogni girone avanzeranno alla fase a eliminazione diretta, che inizierà con gli ottavi di finale. Da quel momento in poi, si procederà con partite secche (quarti, semifinali e finale) per determinare il club campione del mondo.

Le italiane: calendario e debutto

L’Inter di Cristian Chivu farà il suo esordio il 18 giugno a Los Angeles contro i brasiliani del Palmeiras (calcio d’inizio alle 3:00 italiane). La Juventus di Igor Tudor, invece, inizierà il suo percorso il 19 giugno a Orlando contro i neozelandesi dell’Auckland City (fischio d’inizio a mezzanotte italiana).

4. Montepremi: quanto si guadagna a partecipare e a vincere?

Il montepremi è faraonico e rappresenta uno dei maggiori attrattori per i club. Solo per la partecipazione, l’Inter incasserà circa 24 milioni di euro, mentre la Juventus tra i 18 e i 20 milioni. Ogni vittoria nel girone vale 1,9 milioni, mentre il pareggio 900.000 euro. I premi aumentano esponenzialmente nella fase a eliminazione diretta: 7 milioni per gli ottavi, 12,2 per i quarti, 19,5 per le semifinali, 27,9 per la finalista sconfitta e ben 37,2 milioni di euro per chi solleverà la coppa.

5. Contratti in scadenza: cosa succede il 30 Giugno?

Dato che il torneo si conclude a metà luglio, la FIFA ha concesso ai club la possibilità di estendere “ad hoc” per due settimane i contratti dei giocatori in scadenza il 30 giugno. Il Real Madrid, ad esempio, ha sfruttato questa opzione per Modrić e Lucas Vazquez. Altri club, come l’Inter, hanno preferito svincolare i giocatori non centrali nel progetto.

6. Polemiche: quali critiche ha ricevuto il torneo?

Non sono mancate le polemiche, in particolare da FIFPRO, il sindacato mondiale dei calciatori, che ha minacciato azioni legali contro la FIFA per il calendario eccessivamente congestionato, evidenziando i rischi per la salute e il benessere dei giocatori. Anche il metodo di qualificazione, in parte basato su un ranking storico, ha generato discussioni, premiando club senza recenti successi sul campo.

7. Regole di gioco: Le norme principali

Il regolamento seguirà le direttive standard FIFA, con la presenza del VAR. Nella fase a gironi, in caso di parità di punti, i criteri per la classifica saranno nell’ordine: differenza reti, maggior numero di gol segnati e infine scontro diretto. Dagli ottavi in poi, in caso di pareggio al 90′, si disputeranno i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore.

8. Il vecchio vs il nuovo: com’era il Mondiale per Club prima?

Il contrasto con il passato è notevole. Il vecchio formato, disputato fino al 2023, era un torneo a sette squadre che si teneva ogni anno a dicembre. Vi partecipavano solo i sei campioni continentali in carica e la squadra campione del paese ospitante. Era un evento molto più breve, con un prestigio e un interesse mediatico decisamente inferiori.

9. Le Favorite: chi può vincere il titolo?

Come sempre, i club europei partono con i favori del pronostico grazie a una superiore potenza economica e tecnica. Manchester City, Real Madrid e Bayern Monaco sono considerati i principali candidati alla vittoria finale. Tuttavia, attenzione alle grandi del Sud America, come Flamengo e Palmeiras, che cercheranno di sovvertire una gerarchia che nel calcio non è mai scontata.