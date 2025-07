Mondiale per club: il Real batte il Borussia, nonostante l'espulsione a Huijsen. Sabatini: «Vede traiettorie da campione, ma in difesa...»

Mondiale per club: Huijsen espulso, ma il Real batte il Borussia Le dichiarazioni di Sabatini sul difensore ex Juve

Il Real Madrid prosegue il cammino nel Mondiale per Club, ma non senza sofferenze. La squadra guidata da Xabi Alonso, tecnico spagnolo emergente e già protagonista in Bundesliga con il Bayer Leverkusen, ha conquistato un posto tra le quattro semifinaliste superando il Borussia Dortmund con un combattuto 3-2.

Il match si è acceso già nel primo tempo, con i blancos avanti 2-0 grazie a una prestazione cinica e ben organizzata. Ma nella ripresa la gara ha cambiato volto, fino a diventare un vero e proprio finale thriller. Il Dortmund ha accorciato le distanze, poi ha trovato il secondo gol su calcio di rigore, trasformato da Serhou Guirassy, attaccante guineano ex Stoccarda.

Il penalty è stato concesso per un fallo commesso da Dean Huijsen, difensore classe 2005 di ex Juventus. Nell’occasione, Huijsen ha prima toccato il pallone ma poi ha travolto l’avversario, causando il rigore e rimediando anche un cartellino rosso.

Presente negli studi di Mediaset, il giornalista Sandro Sabatini ha commentato la prestazione del giovane olandese:

«Ha toccato prima il pallone, ma poi ha commesso fallo. Molto bene quando c’è da impostare: vede traiettorie di passaggio che vedono i campioni. In difesa commette ancora un errore a partita, ma è giovane e ha margini di crescita».

Huijsen, che ha esordito in Serie A con la Juventus nel 2023, si conferma come un talento promettente ma ancora in fase di maturazione. Il suo apporto nel Mondiale per Club è stato finora altalenante, ma resta un elemento su cui i bianconeri potrebbero puntare in futuro.

Il Real Madrid, nonostante qualche brivido, vola così in semifinale, mantenendo viva la possibilità di aggiungere un altro trofeo alla sua già ricchissima bacheca internazionale.