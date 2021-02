Mondiale per Club, il volo del Bayern Monaco in ritardo di 9 ore

Il Bayern Monaco sarà impegnato lunedì nella semifinale del Mondiale per Club contro l’Al Ahly. Sempre se riuscirà ad arrivare in Qatar

Problemi logistici per il Bayern Monaco in vista della trasferta in Qatar per il Mondiale per Club. Come riferito dalla stessa società tedesca, la squadra non ha ottenuto l’autorizzazione al volo che ieri sera da Berlino l’avrebbe portata a Doha.

Lewandowski e compagni sono stati costretti a volare questa a Monaco di Baviera con nove ore di ritardo e da lì raggiungeranno il Qatar dove lunedì affronteranno l’Al Ahly.