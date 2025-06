Mondiale per Club, incassi per tutti. Infantino: «Previsti 250 milioni di euro ai club non partecipanti di tutto il mondo»

Mondiale per Club, incassi per tutti. Infantino. Le dichiarazioni del Presidente della Fifa, in un messaggio ai tifosi di tutto il mondo

Giovanni Infantino, presidente della FIFA, apre la sua lettara ne Il Messaggero dedicata al mondilae con il motto «Football Unites The World (Il calcio unisce il mondo)», per inaugurare l’inizio del Mondiale per Club, che si aprirà nella notte, e che vedrà protagoniste 32 squadre del mondo, italiane comprese: Inter e Juventus.

MESSAGGIO – «Un torneo mondiale con 32 squadre, fra cui le italiane Inter e Juventus. È una manifestazione nuova, globale, impegnativa, i cui proventi verranno reinvestiti tutti nel calcio. Tutti! Sarà il nostro amato sport a guadagnarci.

Abbiamo previsto un fondo di solidarietà fino a 250 milioni di dollari, destinato ai club che non ci saranno. Club del mondo intero, non solo dei Paesi più importanti, anzi. Non lasciamo indietro nessuno, d’altronde non l’abbiamo mai fatto. Per tutti, anche per i 26 Campioni del Mondo al via della manifestazione, dalla A di Acuna (Argentina, River Plate) alla R di Ramos (Spagna, Monterrey), in stretto ordine alfabetico. Loro, aggiungeranno prestigio a prestigio. […] Sarà divertente. Sarà bello. Sarà uno spettacolo. Sarà il paradiso dei tifosi. Sarà una festa lunga un mese. Sarà una magnifica storia, da raccontare nei prossimi decenni»