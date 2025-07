Mondiale per Club, Infantino: «É stato un successo, generato 2 miliardi di dollari; scontento dei giocatori? Non credo»

Mondiale per Club, le parole di Gianni Infantino, presidente della FIFA, alla vigilia della finale tra PSG e Chelsea

Alla vigilia della finalissima del Mondiale per Club tra Paris Saint-Germain e Chelsea, il presidente della FIFA Gianni Infantino ha tracciato un bilancio della competizione, tornata al centro dell’attenzione per il nuovo formato allargato e per le polemiche legate al calendario, ad alcune scelte logistiche (come gli stop prolungati per il maltempo e il gran caldo) e agli stadi con pochissima affluenza. Diversi giocatori e allenatori, nei giorni scorsi, avevano espresso malumore per l’eccessiva congestione delle partite e per i rischi fisici legati a un’ulteriore manifestazione internazionale.

Infantino, però, ha respinto ogni critica, sottolineando i numeri record registrati dall’evento in termini economici e di partecipazione. Il presidente della FIFA ha anche elogiato il comportamento dei tifosi di PSG e Chelsea, lodando il clima positivo sugli spalti in tutte le partite finora disputate.

BILANCIO DEL MONDIALE PER CLUB – «È un enorme successo. Abbiamo generato più di due miliardi di dollari di entrate, ovvero 31 milioni di dollari a partita. Nessun altro torneo si avvicina a questo tipo di risultati».

SCONTENTO DEI GIOCATORI – «I giocatori scontenti di partecipare? Non credo si possa dire… Abbiamo visto chiaramente che le squadre erano contente. Rispetto le opinioni diverse. Le accettiamo persino… Ma come presidente, difendo ciò che la FIFA mette in atto».

FINALE – «Toccando ferro, sarà lo stesso anche alla fine. I tifosi del PSG e del Chelsea sono stati incredibili fin dall’inizio».