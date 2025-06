Mondiale per Club, Inter Urawa. La conferenza stampa di Chivu: «Pio Esposito? Ecco cosa ho deciso. Ricordo con Nagatomo…»

Mondiale per Club, Inter Urawa. La conferenza stampa di Chivu a poche ore dalla seconda giornata del torneo

Alle ore 21, l’Inter scende in campo per la seconda giornata del Mondiale per Club, questa volta contro i giapponesi dell’Urawa Reds.

Alla vigilia statunitense della sfida, ha parlato in conferenza stampa Cristian Chivu, nuovo allenatore dell’Inter, divagando tra informazioni tattiche sulla sfida e aneddoti.

LA COSA PIÙ IMPORTANTE DOMANI – «La partita stessa. Siamo ancora nella fase a gironi, servono punti per passare il turno. È fondamentale per entrambe. Ci sono sei punti in palio, bisogna fare il possibile per raggiungere l’obiettivo di qualificarsi. Mi piace il calcio giapponese, l’ordine e la disciplina che queste squadre hanno. Tatticamente sono molto organizzati, puliti dal punto di vista tecnico e hanno anche acquisito esperienza dalla scuola europea che arricchisce la qualità della squadra. Ammiro Gustafson, ha un’importanza rilevante dal punto di vista tecnico, fisico e atletico».

PIO ESPOSITO – «Sono curioso anche io, l’ho conosciuto a 13 anni e mezzo e siamo cresciuti insieme. L’ho allenato in Primavera, è stato un onore, poi è andato in Serie B e viene da due campionati importanti in cui è migliorato fisicamente e dal punto di vista umano. Si è ripreso, ha fatto due allenamenti con noi e domani avremo la possibilità di vederlo dall’inizio o a partita in corso».

NAGATOMO – «Conservo ottimi ricordi di Yuto, sono contento stia facendo ancora bene. Ho parlato anche con Suzuki, suo compagno di squadra in nazionale: gli ho fatto i complimenti e gli ho mandato un abbraccio».

