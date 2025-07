Mondiale per club, il duro attacco di Giuseppe Rossi: «Una buffonata, al centro c’è solo lo show» L’ex attaccante della Nazionale critica duramente il nuovo format della FIFA

Mondiale per club, l’attacco di Giuseppe Rossi: «Una buffonata, al centro c’è solo lo show» Le parole dell’ex attaccante della Nazionale

Una voce fuori dal coro, un giudizio tanto netto quanto pesante che arriva da chi il calcio lo ha vissuto su entrambe le sponde dell’Atlantico. Mentre la FIFA celebra il successo della prima edizione del nuovo Mondiale per Club, l’ex attaccante della Fiorentina e della Nazionale, Giuseppe Rossi, non usa mezzi termini per bocciare il torneo. In una dichiarazione riportata dall’agenzia Ansa, “Pepito“, oggi vicepresidente dei New York Cosmos, ha definito la competizione appena conclusa con la vittoria del Chelsea una «buffonata».



Rossi, italoamericano cresciuto nel New Jersey, critica aspramente il tentativo di “americanizzare” il calcio, un processo che, a suo dire, mette in secondo piano l’essenza stessa del gioco. «Vogliono americanizzare il calcio – ha dichiarato – ma il calcio non è né americano, né europeo: è mondiale». Il cuore della sua critica risiede nella percezione di un evento costruito più per l’intrattenimento che per la competizione sportiva: «Al centro c’è lo show, non i giocatori, che sono gli attori senza i quali il film viene male».



L’ex attaccante, che ha ammesso di non aver «seguito neanche una partita», riconosce un solo, unico merito alla competizione: quello di aver «attivato l’interesse per il calcio dei tifosi americani». Un aspetto positivo che, però, trasforma in un monito per il futuro. Con il Mondiale per Nazionali del 2026 che si disputerà proprio tra Stati Uniti, Canada e Messico, la speranza di Rossi è che gli organizzatori facciano tesoro delle criticità emerse in questo torneo. «Spero che la lezione di questo torneo serva per il Mondiale vero», ha concluso.

Un avvertimento da parte di chi teme che lo spettacolo possa, ancora una volta, mettere in ombra lo sport. Ma Infantino ha ben altre idee e ha magnificato la sua nuova creatura. E la foto con Donald Trump alla premiazione funziona da legittimazione ulteriore per la nuova creatura che ha partorito e che ha impressionato favorevolmente soprattutto il pubblico del Sudamerica.