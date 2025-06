Mondiale per Club: cecchini sul tetto dello stadio per la presenza di JD Vance, ma Adeyemi: «Non sa chi sia»

Mondiale per Club: cecchini sul tetto durante Borussia Dortmund Ulsan: il motivo legato alla presenza del vicepresidente JD Vance

Karim Adeyemi ha strappato più di un sorriso nel post partita del Mondiale per Club dopo la vittoria del Borussia Dortmund contro l’Ulsan Hyundai. Interrogato sulla presenza in tribuna del presidente della FIFA Gianni Infantino e del vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance, l’attaccante tedesco ha risposto con candida sincerità: «Devo essere onesto: non so chi siano».

La scena è avvenuta nella zona mista e ha generato ilarità tra i presenti. Dopo una breve spiegazione da parte dei giornalisti, Adeyemi ha aggiunto, sorridendo: «Non sono molto bravo con i nomi».

Nonostante il momento di ilarità, la presenza del vicepresidente americano allo stadio TQL di Cincinnati ha comportato l’adozione di imponenti misure di sicurezza. Cecchini armati sono stati posizionati sul tetto della tribuna VIP, dove Vance e sua moglie Usha hanno seguito il match. Il pullman del Borussia Dortmund è stato controllato da unità cinofile prima della gara.

L’attenzione delle autorità era altissima dopo la recente decisione del presidente Donald Trump di ordinare un attacco militare contro l’Iran, aumentando il timore di possibili ritorsioni. Le forze di sicurezza temono la presenza di cellule dormienti o simpatizzanti sul territorio americano, come indicato in una nota interna dell’agenzia doganale e di protezione delle frontiere (CBP), riportata dal New York Post.

Vance ha seguito la partita nel suo stato natale dell’Ohio, a pochi chilometri da casa, mentre Trump era impegnato con il vertice NATO in Europa. Il vicepresidente ha anche partecipato a un evento di raccolta fondi a Lima (Ohio) la sera precedente.

Lo stesso vicepresidente degli Stati Uniti, parlando prima dell’inizio dell’evento, commentando la politica di immigrazione americana, aveva così commentato sui tifosi provenienti da fuori gli USA: «Vogliamo che vengano, festeggino e guardino le partite. Quando il tempo sarà scaduto, vogliamo che tornino a casa».