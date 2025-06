Mondiale per Club Juve, Trezeguet incorona Kolo Muani e avvisa Vlahovic: «Ora deve riconquistarsi il posto»

L’ex bomber approva l’idea Jonathan David e analizza la squadra di Tudor

Ci sono nomi che trascendono il tempo, e “Trezegol” è uno di questi. Anche dall’altra parte del mondo, in Florida, David Trezeguet catalizza l’amore del popolo bianconero, un’icona il cui nome evoca un’era di trionfi e gol a raffica.

Con 171 reti, è ancora oggi il miglior marcatore straniero nella storia della Juventus, un record che lo pone davanti a leggende come Cristiano Ronaldo e Gonzalo Higuain. La sua presenza a Orlando non è passata inosservata, trasformandosi in un bagno di folla e affetto. Un legame indissolubile, come conferma lui stesso: «Ho sempre avuto un rapporto molto stretto con gli juventini, insieme abbiamo scritto un po’ di storia». Un re che parla da re del suo vecchio, eterno amore. Ecco le sue parole registrate da La Gazzetta dello Sport.

IL GIUDIZIO SU KOLO MUANI – «Randal ha trovato la fiducia che non aveva al Psg, è evidente. È arrivato alla Juventus e ha dimostrato immediatamente il suo valore. Parliamo di un giocatore importante, un nazionale francese. La sensazione è che sia molto contento alla Juventus, è un aspetto fondamentale. Mi sembra importante per il club e a suo agio nel sistema di gioco di Tudor. Spetta a lui continuare così».

SERVE UN ALTRO GOLEADOR? – «Bisogna capire dove la società vorrà investire e la disponibilità che troverà negli altri club e nei giocatori. La realtà è che oggi la Juventus ha Vlahovic e Kolo Muani, poi se crede di avere bisogno di altro dovrà provare a farlo…».

L’IDEA JONATHAN DAVID – «In Francia ha dimostrato di essere un nove interessante. La maglia della Juve, però, è un’altra cosa: quindi finché non arriva non possiamo saperlo. Però… David ha qualità, è bravo, veloce. E segna. Ed è quello che cerca la Juventus da questo tipo di giocatori. Poi quando si indossa la maglia della Juventus è tutto diverso e devi dimostrare di essere all’altezza ogni giorno. Sì, con Kolo Muani potrebbe formare una bella coppia: sono entrambi veloci e con tanti gol nelle gambe».

IL TALENTO DI YILDIZ – «Gran bel giocatore, il futuro è suo. Adesso bisogna allenarlo e, al di là della sua qualità, fargli capire dove si trova e il suo ruolo ideale. Yildiz sta dimostrando di essere un talento interessante, ma è all’inizio e bisogna lasciarlo divertire. Quando si trova in sintonia, fa la differenza: questa è una realtà».

LA SITUAZIONE DI VLAHOVIC – «Dovrà lavorare per riconquistarsi il posto. È evidente che oggi la prima scelta di Tudor sia Kolo Muani. Vlahovic nelle ultime gare ha segnato e per una punta è sempre una motivazione in più: tocca a lui dimostrare che merita la maglia della Juve».