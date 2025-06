Mondiale per club, «Bere prima di avere sete»: i segreti della Juve per affrontare il clima degli Stati Uniti - Calcio News 24

Mondiale per Club e quei segreti intorno alla Juve in questa esperienza negli Stati Uniti. Ecco la situazione

Marco Freschi, medico sociale: «La cosa più importante è questa». Le proibitive condizioni climatiche del Mondiale per Club 2025 negli Stati Uniti sono un tema centrale. Con temperature che superano i 30 gradi e un tasso di umidità elevato, la salute e la performance degli atleti sono messe a dura prova, costringendo le squadre a strategie di idratazione e gestione delle energie. Sull’argomento è intervenuto anche il medico sociale della Juventus, Marco Freschi, che in un’intervista a La Gazzetta dello Sport ha analizzato i rischi.

LE PRECAUZIONI PER LA GARA DI OGGI DELLE 12 – «La cosa più importante è arrivare con un’adeguata idratazione, cosa che si prepara nelle 48 ore precedenti. Devono essere previste bevute frequenti e non solo quando si ha sete e devono essere bilanciati i sali perché in una condizione di alta umidità si perde tantissimo con il sudore. In particolare gli elettroliti potassio e magnesio devono essere integrati già nelle giornate precedenti oltre che durante la gara. Esistono degli strumenti che misurano il tasso di sudorazione e anche il tipo, noi li abbiamo in via sperimentale ma non qui negli Usa. Anche la nutrizione ha un ruolo fondamentale: si fa attenzione ai carboidrati in particolare nel pasto pre gara, noi diamo anche qualcosa che contenga zuccheri semplici e sali, come frutta, cetrioli e anguria»

CAMBIANO I CARICHI DI LAVORO PREPARTITA – «No, quelli vengono modulati in base alla distanza tra le partite. Non si possono abbassare troppo altrimenti ne risente la prestazione. Noi finora nel ritiro in West Virginia non abbiamo ancora sofferto il caldo vero».