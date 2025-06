Mondiale per Club, Klopp contro la FIFA: «La peggiore idea mai pensata nella storia del calcio, ecco perchè»

Le parole di Jurgen Klopp molto critiche nei confronti del Mondiale per Club e la FIFA: «La peggiore idea di sempre»

Jürgen Klopp torna a far sentire la sua voce, criticando duramente FIFA e il nuovo formato del Mondiale per Club. In un’intervista a Welt, l’ex tecnico del Liverpool ha espresso tutta la sua preoccupazione per la salute dei giocatori e per il futuro del calcio d’élite, sempre più schiacciato da calendari insostenibili.

SUL NUOVO MONDIALE PER CLUB – «È la peggior idea mai implementata nel calcio. Chi l’ha concepita non ha mai avuto a che fare con la gestione quotidiana di una squadra o non ci ha più nulla a che fare da anni».

SUL DENARO – «Capisco chi dice: “Ma i soldi che si prendono partecipando sono folli”. Ma non vale per tutti i club. E anche se tutti guadagnano molto, lasciamo un attimo da parte questo aspetto».

SUL SOVRACCARICO DI PARTITE – «L’anno scorso c’erano la Copa America e l’Europeo, quest’anno il Mondiale per Club, il prossimo il Mondiale. Non esiste un vero recupero per i giocatori, né fisico né mentale. Un giocatore NBA ha quattro mesi di pausa ogni anno. Virgil van Dijk non li ha mai avuti in tutta la sua carriera».

SUL RISCHIO INFORTUNI – «Non lo auguro a nessuno, ma ho una grande paura: che nella prossima stagione i giocatori inizino a subire infortuni che non hanno mai avuto prima. E se non succede il prossimo anno, succederà al Mondiale o subito dopo».

SULLA QUALITÀ DELLO SPETTACOLO – «Pretendiamo che ogni partita venga giocata come fosse l’ultima, 70-75 volte l’anno. Ma così non può continuare. Se non garantiamo pause, i giocatori non riusciranno più a offrire prestazioni di alto livello. E se cala la qualità, l’intero prodotto perde valore per chi lo vende».

SUI TEMPI DI LAVORO – «Una volta ho avuto una preparazione estiva di due settimane e mezzo con tutti a disposizione. Poi abbiamo giocato ogni tre giorni per un anno. È disumano».