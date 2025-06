Verso l’esordio al Mondiale per Club, Lautaro Martinez punta il Monterrey: «Vogliamo dare tutto per l’Inter, c’è una motivazione extra»

Verso l’esordio al Mondiale per Club, Lautaro Martinez punta il Monterrey. Le dichiarazioni dell’attaccante argentino dell’Inter

Intervistato da ESPN Lautaro Martinez ha avuto modo di parlare del Mondiale per Club che vedrà impegnata l’Inter, in campo nella gara di esordio contro il Monterrey.

Il Toro, ritrovato oggi dal gruppo, al quale se aggregato, raggiungendo il ritiro a Los Angeles, punta ad esserci per una maglia da titolare contro i messicani dopo aver partecipato, senza giocare neanche un minuto per via delle non ottimali condizioni fisiche, alla convocazione in nazionale con la maglia dell’Argentina.

MONDIALE PER CLUB – «Inter-Monterrey sarà una grande partita con un’incredibile atmosfera in uno stadio che può contenere tantissimi tifosi. Il Messico è molto vicino alla città dove giocheremo, sarà bello. Mi piace giocare davanti a tanti tifosi, l’atmosfera renderà ancora di più le cose difficile, e questo mi piace. C’è una motivazione extra. Spero che faremo il meglio possibile, vogliamo dare il massimo, dare tutto per l’Inter».