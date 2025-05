Mondiale per Club: ecco gli orari in cui giocheranno Inter e Juve, tre partite alle 3 di notte

Mondiale per Club: ecco gli orari delle partite di Inter e Juve: i bianconeri in campo una volta alle 3 di notte, nerazzurri due volte

Il Mondiale per Club 2025 si terrà negli Stati Uniti tra metà giugno e fine giugno, con un formato ampliato a 32 squadre e un montepremi di circa un miliardo di euro. Questo torneo rappresenta una sorta di “Super Lega” voluta dalla FIFA e un’anticipazione del Mondiale per nazioni 2026, che vedrà la partecipazione di 36 squadre. Le partite si svolgeranno in diverse città americane come Miami, New York, Atlanta e Orlando, con orari americani pomeridiani e serali che in Italia si traducono in finestre di gioco molto tarde. I tifosi italiani che vorranno seguire Inter e Juve e le altre partite dovranno quindi spesso prepararsi a fare le ore piccole, con partite visibili in diretta tv e streaming anche in chiaro.

L’Inter è nel girone E insieme a Monterrey, River Plate e Urawa Reds. Le sue partite sono programmate per il 18 giugno contro Monterrey alle 3:00 di notte, il 21 giugno contro Urawa Reds alle 21:00 e il 26 giugno contro River Plate nuovamente alle 3:00.

La Juventus, inserita nel girone G con Manchester City, Al-Ain e Wydad Casablanca, giocherà il 19 giugno contro Al-Ain alle 3:00 di notte, il 22 giugno contro Wydad alle 18:00 e il 26 giugno contro Manchester City alle 21:00. Questi orari italiani, spesso molto tardi, richiederanno ai tifosi grande attenzione per non perdere neanche un momento del torneo.