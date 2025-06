Mondiale per Club, le brasiliane incantano: qualità e personalità di Palmeiras, Botafogo e Flamengo

Mondiale per Club: un pareggio e due vittorie per le squadre brasiliane: il Palmeiras sfiora il colpaccio con il Porto; ottime prove di Botafogo e Flamengo

Tra le squadre che stanno convincendo di più in questo avvio di Mondiale per Club ci sono le squadre brasiliane, che hanno impressionato per qualità tecnica, ritmo alto e personalità, sia contro avversari europei, nordamericani e africani. Il Palmeiras inaugura il suo torneo con un pareggio spettacolare contro il Porto, in una partita senza reti ma ricca di emozioni. I ragazzi del Verdão – capitanati dal solido Gustavo Gomez e con il talento cristallino di Estevão, già promesso al Chelsea – hanno dominato sul piano del gioco e delle occasioni, centrando anche un palo con Murilo nel finale. Nonostante il 2007 del Palmeiras e il suo coetaneo Rodrigo Mora del Porto non abbiano trovato la via del gol, hanno acceso il match con giocate da highlights. I migliori in campo, però, sono stati i due portieri: Weverton (Palmeiras) e Claudio Ramos (Porto), decisivi con interventi da veterani. Il tifo del Palmeiras, instancabile e colorato, ha fatto il resto, guadagnandosi gli elogi come miglior curva del torneo.

Il Botafogo risponde con tre punti pesanti contro i padroni di casa dei Seattle Sounders, battuti 2-1 in un Lumen Field gremito. La squadra brasiliana ha costruito la vittoria nel primo tempo con due colpi di testa: il primo del giovanissimo Jair Cunha, al debutto in gol, e il secondo di Igor Jesus, sempre su cross dalla destra. Nella ripresa, i Sounders hanno alzato i giri, trovando il gol con Cristian Roldan (deviato proprio da Igor Jesus) e sfiorando più volte il pari. Ma il Botafogo ha resistito all’assalto finale grazie alle parate di John Victor e alla gestione del pallone da parte di Cabral e Correa, entrambi entrati nella seconda parte. Due prove convincenti per le brasiliane, diverse per stile ma accomunate da solidità, talento e ambizione. E questa notte il Flamengo ha completato il primo ottimo tris verdeoro con una vittoria netta sui tunisini dell’Esperance: De Arrascaeta e Araujo hanno confezionato per i carioca, che ora sono pronti allo scontro decisivo con il Chelsea.