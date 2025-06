Mondiale per Club, il Psg si prepara all’Inter Miami. Doué su Messi: «Non ho mai giocato con lui, ma ha ispirato una generazione»

Alla vigilia dell’incontro valido per gli ottavi di finale del Mondiale per Club, Désire Doué ha parlato in zona mista dell’incontro del suo Paris Saint-Germain contro l’Inter Miami di Leo Messi.

Proprio su Messi, la baby stella dei parigini ha parlato come campione assoluto che lo ha ispirato nella sua carriera.

DICHICARAZIONI – «Parliamo della partita come di tutte le altre. Non si tratta di un vero incontro per me, perché non ho mai giocato con Messi. Ma so che sarà una partita molto interessante da disputare. È semplicemente uno dei più grandi giocatori della storia. Un ‘GOAT’. Mi ha ispirato quando ero bambino, ha ispirato un’intera generazione. Credo che si parlerà ancora di lui tra venti, trenta, cinquant’anni».