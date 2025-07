Mondiale per Club, Real Borussia 3-2. L’avvertimento di Panucci agli spagnoli: «Superiori per 88 minuti, poi…»

Il Real Madrid conquista la semifinale del Mondiale per Club grazie a un vittorioso 3-2 contro il Borussia Dortmund, al termine di una partita ricca di colpi di scena e di emozioni, soprattutto nel finale. La squadra allenata da Xabi Alonso, ex centrocampista blanco oggi tecnico emergente in Europa, ha dominato per gran parte del match, ma ha rischiato grosso nei minuti conclusivi.

Il primo tempo ha visto un Real Madrid ordinato e cinico, capace di portarsi sul 2-0 con una prestazione di alto livello sia sul piano tecnico che su quello tattico. Tuttavia, nel finale, il Dortmund ha tentato la rimonta: dopo il gol su rigore realizzato da Guirassy, concesso per un fallo di Dean Huijsen, arrivato insieme a un cartellino rosso per lo stesso difensore, la gara si è infiammata.

Il Real, in dieci uomini, ha subito anche la seconda rete tedesca e solo un salvataggio provvidenziale ha evitato il clamoroso 3-3 nell’ultima azione firmata Sabitzer. Il successo consente agli spagnoli di affrontare in semifinale un avversario di altissimo livello: il Paris Saint-Germain di Luis Enrique, considerato uno dei principali candidati alla vittoria del torneo.

Dagli studi di Mediaset, l’ex difensore del Real Madrid Christian Panucci ha commentato così la partita:

«Per 88 minuti il Real è stato superiore e ha concesso poco, poi ha rischiato di complicarsi tutto nel finale. Nell’ultima giocata, Sabitzer ha sfiorato il 3-3. Deve stare attento fino alla fine. In semifinale, per me parte favorito il PSG».

La semifinale tra Real Madrid e PSG promette spettacolo: due filosofie di gioco a confronto, con il carisma di Xabi Alonso da una parte e l’esperienza internazionale di Luis Enrique dall’altra. Un match che potrebbe valere più di un passaggio del turno: forse, anticipa già la vera finale.