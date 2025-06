Mondiale per Club, il Real Madrid fa 3 punti contro il Pachuca in inferiorità numerica: le Merengues si rifanno dopo la falsa partenza con l’Al-Hilal

Mondiale per Club, il Real Madrid trova la vittoria dopo il pareggio della prima giornata: battuti i messicani del Pachuca

Il Real Madrid rialza subito la testa e dimostra ancora una volta la sua capacità di reagire nei momenti decisivi. Dopo il deludente pareggio all’esordio contro l’Al Hilal, la squadra di Xabi Alonso ha battuto con autorità il Pachuca per 3-1 nel secondo match della fase a gironi del Mondiale per Club. Una vittoria fondamentale per i Blancos, che salgono a quota quattro punti nel Gruppo H e mettono una seria ipoteca sul passaggio del turno. Nonostante un avvio complicato – al 7’ Asencio si è fatto espellere lasciando il Real in dieci – la reazione della squadra è stata immediata e feroce: nel giro di otto minuti, tra il 35’ e il 43’, sono arrivati due gol firmati da Jude Bellingham e Arda Guler, che hanno indirizzato la gara già prima dell’intervallo.

Nel secondo tempo, con il risultato in mano, il Real ha saputo amministrare con grande maturità nonostante l’inferiorità numerica. A poco più di venti minuti dalla fine è arrivato anche il terzo gol, messo a segno da Federico Valverde, che ha chiuso di fatto i giochi. Solo nel finale il Pachuca è riuscito a trovare il gol della bandiera con Montiel, troppo tardi però per rimettere davvero in discussione l’esito dell’incontro. La prova offerta dai Blancos conferma la solidità mentale di una squadra che raramente inciampa due volte di fila nelle competizioni a eliminazione diretta. Mentre il Real Madrid si avvicina con fiducia alla fase a eliminazione diretta, per il Pachuca la qualificazione appare ormai compromessa: due partite, due sconfitte e ultimo posto nel girone. Per i messicani servirà un’impresa e incastri favorevoli per evitare un’eliminazione precoce.