Mondiale per Club, oggi Fluminense Chelsea, i brasiliano vogliono evitare una finale tutta europea

Mondiale per Club, questa sera la prima semifinale Fluminense Chelsea: i brasiliani vogliono evitare una finale tutta europea

Stasera alle 21 italiane, al MetLife Stadium di East Rutherford (New Jersey), la Fluminense sfida il Chelsea nella prima semifinale del Mondiale per club. In palio un posto nella finalissima di domenica, che vedrà affrontarsi le due vincitrici tra le superstiti del calcio europeo e l’ultima rappresentante del Sudamerica. Domani, infatti, sarà la volta di Real Madrid-PSG: se la Fluminense dovesse cedere oggi, la finalissima della prima edizione extra-large della competizione sarà tutta europea.

A guidare il sogno brasiliano ci sarà Thiago Silva, 39 anni, ex colonna proprio del Chelsea e del PSG oltre che del Milan, oggi bandiera del Flu, la squadra della sua Rio. «Per me è una partita speciale – ha dichiarato –. Conosco tanti giocatori del Chelsea, i miei figli vivono a Londra, ma sarà ancora più speciale se riusciremo a qualificarci». Con lui in campo anche l’inossidabile portiere Fabio, 44 anni: insieme fanno quasi 86 anni, simboli dell’esperienza di una squadra che vuole sovvertire i pronostici.

Sul fronte Chelsea, Enzo Maresca guida i Blues alla ricerca del primo grande trofeo della sua gestione. Farà affidamento su Cole Palmer, perno tecnico della squadra, e potrebbe schierare dal primo minuto Joao Pedro, centravanti appena arrivato dal Brighton per 70 milioni di euro. Un ritorno emotivo per lui: è cresciuto proprio nel vivaio del Fluminense. Se l’attaccante brasiliano partirà titolare, potrebbe accomodarsi in panchina Jackson, sempre più ai margini e possibile occasione di mercato per chi cerca un numero nove.

L’allenatore Renato Portaluppi dovrebbe confermare il 3-5-2 già visto nei turni precedenti, quando la Fluminense ha eliminato Inter e Al-Hilal. Una strategia prudente, in stile italianista: difesa solida e ripartenze velenose. Non mancano però i problemi: squalificati due titolarissimi, il difensore Freytes – lodato da Marco Materazzi come uno dei più interessanti del torneo – e il centrocampista Matheus Martinelli. Al loro posto, pronti Hercules (già autore di due gol) e cambi forzati nel pacchetto arretrato.