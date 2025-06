Mondiale per Club, Simeone ha un sogno. Il tecnico dell’Atletico Madrid intervistato: «Spero di incontrarle perché…»

Presente al Mondiale per club nel quale partecipa partendo dal Gruppo B con PSG, Botafogo e Seattle Sounders, il tecnico dell’Atletico Madrid, Diego Simeone, ha parlato ai micrfoni della FIFA sulla possibilità di affrontare nel corso del torneo anche le sue due ex squadre: Inter e River Plate, avversarie di un possibile scontro diretto nella fase ad eliminazione diretta.

DICHIARAZIONI – Spero che potremmo giocare contro di loro. Voglio che arriviamo il più lontano possibile al Mondiale per Club e portare l’Atletico Madrid agli obiettivi a cui aspiriamo, che si tratti delle squadre che ho affrontato come allenatore o giocatore, o di quelle che il sorteggio mi propone».

Il tecnico ha poi parlato della competizione: «Sappiamo tutti cosa significhi rappresentare la Spagna e l’Atletico Madrid al Mondiale per Club e daremo il massimo. Sarà molto simile al Mondiale FIFA ma con squadre di club. Lo stile di gioco dei club sudamericani e quelli europei è molto differente e questo renderà il torneo emozionante e divertente, soprattutto per i tifosi che non sono abituati a vedere queste partite. Speriamo che sia una esperienza che tutti possano apprezzare».